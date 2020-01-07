Обманувшим пенсионерку псковичу и новгородцу грозит по пять лет тюрьмы

11:24, 09 января 2020, ПАИ

В Невельском районе в отношении 42-летнего псковича и 36-летнего новгородца возбуждено уголовное по факту мошенничества. Им грозит по пять лет тюрьмы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что 13 декабря пскович и новгородец под предлогом проверки состояния печи прошли в дом к пожилой жительнице Невеля. После этого они ввели пенсионерку в заблуждение и путем обмана похитили принадлежащие ей 5 тысяч 500 рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.