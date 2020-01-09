Осталось меньше двух суток до окончания первого тура голосования за претендентов на «Народное признание»

11:45, 09 января 2020, ПАИ

Осталось меньше двух суток, чтобы поддержать номинантов общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в первом туре голосования, который завершится 10 января в 18:00. В настоящее время во всех 12 номинациях сформировались лидерские группы, которые могут попасть во второй тур голосования.

В номинации «Открытие» лидирует торговый центр «Технодром», набравший 258 голосов (21,27%), на втором месте расположился скейт-парк «Волна», за который проголосовали 187 человек (15,42%). За первый картинг-клуб сети PitStop в Пскове отдали голоса 152 человека (12,53%). Всего на один голос от картинг-клуба отстает первое вегетарианское кафе «Живица».

В номинации «Наша марка» с большим отрывом лидирует Великолукский мясокомбинат, за который проголосовали 2016 человек (58,6%). 273 человека (7,94%) отдали голоса за мороженое торговой марки «Славестино», а 253 (7,35%) — за компанию «Столбушинский продукт», от которой на один голос отстает торговая марка «Деревня Соловьи».

В номинации «Сервис» наиболее количество голосов набрал пансионат «Кривск» в Печорском районе — его поддержали 454 человека (27,55%). На втором месте кафе-бар «Уют» в Печорах, получивший 327 голосов (19,84%), а на третьем — «СПА БЕЗ ДНА» с 306 голосами (18,57%).

В номинации «Лидер» председатель СПК «Выбор» Новоржевского района Михаил Степанов набрал 424 голоса (26,19%), а 410 голосов (25,32%) получил директор Центра лечебной педагогики, член Общественной палаты Псковской области Андрей Царев. На третьем месте расположился глава Лавровской волости Печорского района Кирилл Кононов, которого поддержали 265 человек (16,37%).

В номинации «Рекорд» лидирует директор Центра внешкольной работы Куньинского района, руководитель Центра тестирования ВФСК «ГТО» Сергей Арсеньев, получивший 366 голосов (19,3%). За ним — 10-летний чемпион СЗФО по картингу Данила Волков, набравший 332 голоса (17,51%). 328 человек (17,3%) проголосовали за учителя физкультуры из Струг Красных Ольгу Епифанову.

В номинации «Поступок» наибольшее количество голосов собрал школьник из Пскова Иван Степанов за спасение тонувшего ребенка — 510 (40,61%). На втором месте — семиклассник Арсений Валентионок из Себежа, спасший тонувшую одноклассницу, которого поддержали 464 человека (36,94%). Житель Порхова Андрей Куклин, который также спас тонувшую девочку, получил 172 голоса (13,69%).

В номинации «Защита» лидируют спасшие из огня трех человек полицейские Андрей Шанин, Иван Малышев и Андрей Сазонов, которые набрали 670 голосов (55,01%). На втором месте инспекторы ДПС Александр Никонов и Артем Баранов, которые спасли попавшую в ДТП девочку, за них проголосовали 217 человек (17,82%). На третьем месте — психолог психологической лаборатории исправительной колонии в поселке Середка Псковского района Степан Бабиков, спасший попавшую в ДТП девушку. Его поддержали 160 человек (13,14%).

В номинации «Талант» больше всего голосов набрал детский хоровой коллектив «Ступени» из Опочки — 568 (23,14%). 326 (13,28%) человек проголосовали за учащегося Детской школы искусств Великих Лук, композитора Елисея Альта. На один голос меньше получила певица из Печор Марина Травкина.

В номинации «Призвание» лидирует социальный работник Псковского общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ты» Игорь Дудоров, набравший 453 голоса (15,19%). За создателя первого в Псковской области приюта для аистов «Дом белого аиста» Марину Сиденко проголосовали 448 человек (15,02%). А руководитель военно-патриотического клуба «Юный спасатель» Центра военно-патриотического воспитания «Патриот» Елена Ильина получила 392 голоса (13,14%).

В номинации «Инициатива» больше всех голосов собрал приют для собак «Помощь животным Веретье» — 532 (31,29%). На втором месте расположилось сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков», которое поддержал 251 человек (14,76%), а на третьем — детский творческий лагерь «Камчатка», за который проголосовали 174 человека (10,24%).

В номинации «Событие» 233 человека (17,77%) проголосовали за восстановление кровли Гремячей башни после урагана, 228 (17,39%) — за 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове, а 227 (17,32%) — за межрайонный детский конкурс-фестиваль малых театральных форм «Пашуля» в Новосокольниках.

В номинации «Команда 2018» лидирует проект «Лига дворового футбола» — 334 голоса (30,06%). На втором месте — проект по сохранению 300-летнего памятника деревянного зодчества «Стрелецкий домик» в Печорах, за который проголосовали 282 человека (25,38%). Третье место занимает проект «Интерактивная карта Псковской области» — 104 голоса (9,36%).

Второй тур, в который войдут по три лидера от каждой номинации, стартует с 14 января, а завершится 26 января. Планируется, что церемония награждения победителей пройдет 30 января.

Голосование за участников первого тура проходит здесь>>>