Набор в отряд «Барс» проходит в Пскове

15:30, 28 ноября 2026, ПАИ

Мероприятия «Встань на защиту земли Псковской» проходят на площадке возле гипермаркета «Магнит Семейный» в Пскове (улица Труда, 37А) в эти выходные дни, 28 и 29 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Сегодня площадка на улице Труда открылась в 10:00 и будет работать до 21:00. В воскресенье, 29 ноября, псковичи смогут посетить её с 10:00 до 18:00.

Желающие смогут записаться в территориальные подразделения по защите критически важных объектов Псковской области от беспилотных летательных аппаратов. Как уточнили организаторы, речь идёт о территориальном отряде «Барс», который действует исключительно в пределах Псковской области без направления в зону проведения специальной военной операции.

Цель мероприятий – привлечения граждан в подразделения по защите стратегически важных объектов Псковской области для несения службы на территории региона в составе мобильных огневых групп территориального отряда «Барс»

Резервисты будут нести службу на территории региона в составе мобильных огневых групп, их задача – защищать объекты критической инфраструктуры. Отметим, на прошлых выходных мероприятия «Встань на защиту земли Псковской» проходили на площадке возле торгового центра «Империал» в Пскове.