Герой России призвал молодёжь Пскова беречь традиционные ценности

15:26, 28 ноября 2026, ПАИ

Патриотизм помогает человеку совершать правильные поступки и защищать родную землю, заявил Герой России, кавалер двух орденов Мужества и участник федеральной кадровой программы «Время героев» Константин Широков на открытии региональной программы Всероссийского патриотического форума в Доме молодёжи Пскова 28 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Константин Широков отметил, что участвовал в специальной военной операции, а после перехода на гражданскую службу продолжил считать сохранение ценностей и передачу их молодёжи одной из главных задач.

«Патриотизм – это основное, что толкает человека на героические подвиг. Именно это ведёт к победе. <...> Это наша земля, мы здесь должны жить, говорить на родном языке, под родным флагом и со своей родной культурой и историей», – сказал Константин Широков.

Он призвал молодёжь Пскова, которая принимает участие в форуме, не сворачивать с выбранного пути, чаще общаться с ветеранами и сохранять культуру и историю для будущих поколений. К участникам форума ранее также обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Всероссийский патриотический форум проводится с 2019 года Роспатриотцентром и служит ключевой площадкой для сбора патриотического сообщества страны, объединяя активистов, наставников, ветеранов и героев. Центральным событием форума в 2026 году называют вручение национальной премии «Патриот» по 15 направлениям – от лучшего муниципального проекта до инициатив, приуроченных к Году единства народов России.

Программа форума рассчитана на два дня – 28 и 29 ноября. В первый день запланированы торжественное открытие с презентацией региональной программы и проекта «Тетради Героев», а также «Диалоги с Героями», секции для педагогов, детей и поискового движения. Во второй половине дня предусмотрены расширенное рабочее совещание. На 29 ноября намечены проектная лаборатория по календарю «Карта памяти региона», итоговое пленарное заседание, торжественное награждение, закрытие программы и экскурсия.