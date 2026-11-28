Михаил Ведерников призвал молодёжь на форуме в Пскове общаться с ветеранами СВО

14:41, 28 ноября 2026, ПАИ

Патриотическая работа в Псковской области ведётся всерьёз и охватывает разные направления – от поискового движения и работы военно-патриотических клубов до открытия новых мемориалов, заявил Михаил Ведерников на торжественном открытии региональной программы Всероссийского патриотического форума в Доме молодёжи Пскова 28 ноября.

По словам Михаила Ведерникова, в регионе поисковики устанавливают имена павших бойцов, а воспитанники военно-патриотических клубов осваивают управление беспилотниками и тактическую медицину. Помимо этого, он указал на открытие в области новых мемориалов.

Михаил Ведерников поблагодарил за работу наставников, занимающихся с молодёжью, и активистов, реализовавших в текущем году заметные проекты в своих округах.

«Здесь собрались активисты, которые в этом году сделали заметные проекты в своих округах, наставники, которые занимаются с ребятами. Спасибо всем вам за эту работу. Отдельно отмечу, что на форуме будут ветераны специальной военной операции. Поговорите с ними, задайте вопрос. Такой разговор даст больше любой лекции», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона выразил надежду, что за два дня участники познакомятся, обменяются опытом и увезут с собой новые идеи и впечатления, а также пожелал удачной работы на форуме.

Всероссийский патриотический форум проводится с 2019 года Роспатриотцентром и служит ключевой площадкой для сбора патриотического сообщества страны, объединяя активистов, наставников, ветеранов и героев. Центральным событием форума в 2026 году называют вручение национальной премии «Патриот» по 15 направлениям – от лучшего муниципального проекта до инициатив, приуроченных к Году единства народов России.

Программа форума рассчитана на два дня – 28 и 29 ноября. В первый день запланированы торжественное открытие с презентацией региональной программы и проекта «Тетради Героев», а также «Диалоги с Героями», секции для педагогов, детей и поискового движения. Во второй половине дня предусмотрены расширенное рабочее совещание. На 29 ноября намечены проектная лаборатория по календарю «Карта памяти региона», итоговое пленарное заседание, торжественное награждение, закрытие программы и экскурсия.