Запрет на выход на лёд ввели в Невельском районе

13:58, 28 ноября 2026, ПАИ

Официальный запрет на выход на лёд всех водных объектов введён на территории Невельского района с 28 ноября, сообщил глава муниципального образования Олег Майоров в своём канале на платформе MAX.

Ограничение введено на основе оценки рисков зимней гидрологической обстановки. По прогнозам синоптиков, в ближайшие полторы-две недели на территории района установится температура до -5 градусов. Подобные метеорологические условия не обеспечивают формирования устойчивого и безопасного ледового покрова.

Глава района призвал жителей и гостей муниципального образования соблюдать правила безопасности и не подвергать свою жизнь опасности.