Региональная программа патриотического форума впервые стартовала в Пскове

14:31, 28 ноября 2026, ПАИ

Региональная программа Всероссийского патриотического форума стартовала в Доме молодёжи на улице Конной в Пскове 28 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Псковская область впервые присоединилась к форуму в числе 45 регионов. Участников поприветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что патриотической работой в регионе занимаются всерьёз: поисковики возвращают имена погибших бойцов, в военно-патриотических клубах молодёжь осваивает тактическую медицину и управление беспилотниками, открываются новые мемориалы.

«Здесь собрались активисты, которые в этом году сделали заметные проекты в своих округах, наставники, которые занимаются с ребятами. Спасибо всем вам за эту работу. Отдельно отмечу, что на форуме будут ветераны специальной военной операции. Поговорите с ними, задайте вопрос. Такой разговор даст больше любой лекции», – обратился к участникам Михаил Ведерников.

По его словам, участники форума за два дня смогут познакомиться, обменяться опытом, привезти домой новые идеи и впечатления, а также уделить внимание общению с ветеранами СВО.

Всероссийский патриотический форум проводится с 2019 года Роспатриотцентром и служит ключевой площадкой для сбора патриотического сообщества страны, объединяя активистов, наставников, ветеранов и героев. Центральным событием форума в 2026 году называют вручение национальной премии «Патриот» по 15 направлениям – от лучшего муниципального проекта до инициатив, приуроченных к Году единства народов России.

Программа форума рассчитана на два дня – 28 и 29 ноября. В первый день запланированы торжественное открытие с презентацией региональной программы и проекта «Тетради Героев», а также «Диалоги с Героями», секции для педагогов, детей и поискового движения. Во второй половине дня предусмотрены расширенное рабочее совещание. На 29 ноября намечены проектная лаборатория по календарю «Карта памяти региона», итоговое пленарное заседание, торжественное награждение, закрытие программы и экскурсия. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».