«Пельменник» ко Дню матери прошёл в Себежском районе
Кулинарное состязание «Пельменник», приуроченное ко Дню матери, прошло в Идрицкой средней школе, сообщает районная газета «Призыв».
В новом для школы формате приняли участие шесть команд «Мама и дочка». Участницам предстояло за отведённое время приготовить фарш, замесить тесто, налепить пельмени с разными начинками по собственным рецептам, сварить их и подать жюри и зрителям. Все блюда попробовали гости мероприятия, а мамы и дочери совместно оформляли готовые порции соусами и специями.
«Это мероприятие показало, как важно, когда дети и мамы – в одном процессе. Спасибо организаторам – советнику директора по воспитанию Светлане Силантьевой и педагогу-организатору Кривошеевой – за организацию и проведение. И конечно, огромная благодарность семейным командам. Это вы сделали настоящий праздник», – отметили в коллективе Идрицкой средней школы.
День матери в России традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году праздник приходится на 29 ноября. К праздничной дате в регионе приурочили целую серию мероприятий. В частности, праздничные программы и концерты подготовили учреждения культуры Пскова и муниципалитетов области.
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