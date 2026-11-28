«Классный выходной» ко Дню матери провели в Пскове

13:44, 28 ноября 2026, ПАИ

Праздничное мероприятие «Классный выходной», посвящённое Дню матери, состоялось в Областном центре семьи в Пскове 28 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

























​​Для детей и их родителей организовали серию творческих мастер-классов, на которых участники создавали поделки из различных материалов, проявляя фантазию в оформлении работ. Также в рамках встречи для гостей провели тематическую викторину: ребята ответили на вопросы о том, когда отмечают праздник, кто его учредил, и назвали символ Дня матери – незабудку.

​«Учредил этот праздник в 1998 году Борис Ельцин. А символ его – незабудка, хрупкий цветок нежности и заботы», – отметили на встрече.

​День матери в России традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году праздник приходится на 29 ноября. К праздничной дате в регионе приурочили целую серию мероприятий. В частности, праздничные программы и концерты подготовили учреждения культуры Пскова и муниципалитетов области.