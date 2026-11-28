Михаил Ведерников рассказал о привязке проездных к картам ЕКП

12:33, 28 ноября 2026, ПАИ

Подробности работы нового сервиса и привязки проездных билетов к Единым картам жителя Псковской области (ЕКП «Псковская» и «ЕКПшка») рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале на платформе MAX.

​Для запуска нового сервиса совместно с оператором платёжной системы «Золотая Корона» разработан региональный портал my.pskov.ru – личный кабинет жителя области с авторизацией через портал «Госуслуги».

Теперь псковичам не нужно обращаться в кассы государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс», так как приобрести и привязать проездной можно дистанционно. «Оплаченный билет автоматически привязывается к карте, и в автобусе достаточно просто приложить её к терминалу», – подчеркнул Михаил Ведерников.

​Сервис охватывает всю маршрутную сеть Пскова и распространяется на общегражданские и льготные проездные билеты – как для взрослых, так и для школьников.

​Приобрести и привязать абонемент на следующий месяц можно ежемесячно в установленное платёжное окно – с 25 по 5 число. Для оформления взрослого проездного необходима карта ЕКП «Псковская», для школьного – детская карта «ЕКПшка».