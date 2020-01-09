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Общество

До 11 тысяч 57 рублей выросли ежемесячные выплаты из маткапитала в Псковской области

В Псковской области в этом году ежемесячные выплаты из средств материнского капитала выросли до 11 тысяч 57 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

Там отметили, что с 1 января максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, ограничен 2 прожиточными минимумами, ранее - 1,5 прожиточными минимумами.

Для семей, проживающих в Псковской области, в 2020 году размер выплаты равен прожиточному минимума ребенка за второй квартал прошлого года – 11 057 рублей. Выплата будет предоставляться не до полутора лет, а до трехлетнего возраста второго ребенка.

За 2019 год в органы ПФР Псковской области подали свыше 700 заявлений на установление выплаты, 692 семьи получили средства из материнского капитала на общую сумму более 49 млн рублей.

В целом в текущем году материнский капитал составляет 466 тыс. 617 рублей, в прошлом он был 453 тыс.  26 рублей.

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