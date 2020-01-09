Губернатор анонсировал рост финансирования сферы здравоохранения в Псковской области

12:07, 09 января 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram сообщил, что в 2020 году финансирование нацпроекта «Здравоохранение» для региона вырастет с 756 млн рублей до 954 млн рублей. По словам главы региона, 308 млн рублей пойдут на создание единого цифрового контура в системе здравоохранения и ещё 301 млн рублей – на борьбу с онкологией.

Он также напомнил, что в 2019 году в Псковской области открыты 13 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, ФАПы появились в удаленных населенных пунктах в рамках реализации программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». На эти цели было направлено около 60 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. По три комплекса установлены в Красногородском и Стругокрасненском районах, два — в Себежском и по одному в Опочецком, Плюсском, Порховском, Псковском и Новоржевском районах.

ФАПы полностью оснащены медицинским оборудованием, необходимым для первичного осмотра и диагностики. В каждом здании размещаются кабинет врача общей практики, педиатра, гинекологический и хирургический кабинеты. В рамках подключения социально-значимых объектов по нацпроекту «Цифровая экономика» предоставлен и доступ к высокоскоростному интернету.

По решению президента РФ, при поддержке правительства России и в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в прошлом году поступило современное медицинское оборудование на сумму более 850 млн рублей. За два года в регион поставили более 90 новых карет скорой помощи, в наступившем году эта работа продолжится. В рамках пилотного проекта новый специализированный транспорт также получили и сельские фельдшеры.