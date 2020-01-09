0
15:21
Ремонт двух мостов начался в Псковской области
14:12
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
12:46
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
12:35
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
11:52
Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове
11:45
Осталось меньше двух суток до окончания первого тура голосования за претендентов на «Народное признание»
10:46
Новая боевая техника поступит в псковскую дивизию ВДВ
Еще новости
Общество

Губернатор анонсировал рост финансирования сферы здравоохранения в Псковской области

 Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём  Instagram сообщил, что в 2020 году финансирование нацпроекта «Здравоохранение» для региона вырастет с 756 млн рублей до 954 млн рублей. По словам главы региона, 308 млн рублей пойдут на создание единого цифрового контура в системе здравоохранения и ещё 301 млн рублей – на борьбу с онкологией.

Он также напомнил, что в 2019 году в Псковской области открыты 13 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, ФАПы появились в удаленных населенных пунктах в рамках реализации программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». На эти цели было направлено около 60 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. По три комплекса установлены в Красногородском и Стругокрасненском районах, два — в Себежском и по одному в Опочецком, Плюсском, Порховском, Псковском и Новоржевском районах.

ФАПы полностью оснащены медицинским оборудованием, необходимым для первичного осмотра и диагностики. В каждом здании размещаются кабинет врача общей практики, педиатра, гинекологический и хирургический кабинеты. В рамках подключения социально-значимых объектов по нацпроекту «Цифровая экономика» предоставлен и доступ к высокоскоростному интернету.

По решению президента РФ, при поддержке правительства России и в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в прошлом году поступило современное медицинское оборудование на сумму более 850 млн рублей. За два года в регион поставили более 90 новых карет скорой помощи, в наступившем году эта работа продолжится. В рамках пилотного проекта новый специализированный транспорт также получили и сельские фельдшеры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Ремонт двух мостов начался в Псковской области
09 января 2020
Ремонт двух мостов начался в Псковской области
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
09 января 2020
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
09 января 2020
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
09 января 2020
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове
09 января 2020
Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове
Осталось меньше двух суток до окончания первого тура голосования за претендентов на «Народное признание»
09 января 2020
Осталось меньше двух суток до окончания первого тура голосования за претендентов на «Народное признание»
Новая боевая техника поступит в псковскую дивизию ВДВ
09 января 2020
Новая боевая техника поступит в псковскую дивизию ВДВ
Расходы на реализацию нацпроекта «Культура» удвоятся в Псковской области в 2020 году
09 января 2020
Расходы на реализацию нацпроекта «Культура» удвоятся в Псковской области в 2020 году

Идет загрузка...