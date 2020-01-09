Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове

11:52, 09 января 2020, ПАИ

94,5 млн рублей направят в этом году на ремонт Рижского проспекта в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, уже объявлен аукцион на определение подрядчика.

Ремонт затронет отрезок проспекта от площади Ленина до улицы Юбилейной, длина которого составляет 2,3 километра. Подрядчику предстоит провести фрезерование асфальтового покрытия, поменять бордюры, тротуарную плитку и барьерные ограждения. Отмечается, что рабочие установят тактильную плитку в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью, восстановят зеленую зону и нанесут дорожную разметку термопластиком.

Заявки на аукцион можно подать до 20 января. Завершение ремонтных работ запланировано на 28 августа.

В 2020 году в Пскове отремонтируют 18 улиц. Со списком объектов можно ознакомиться здесь>>>