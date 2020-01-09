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Общество

Более 20 тыс. нарушений законодательства выявила прокуратура в Псковской области в 2019 году

Более 20 тыс. нарушений законодательства выявили работники прокуратуры в Псковской области в 2019 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Также надзорный орган рассмотрел свыше 12 тыс. обращений граждан, при этом каждое пятое из них признали обоснованным. В сфере соблюдения интересов несовершеннолетних работники прокуратуры выявили свыше 3 тыс. нарушений.

Кроме этого, более 600 правовых актов органов власти и местного самоуправления прокурорские работники привели в соответствие с требованиями федерального законодательства. Выявлены примерно 1,5 тыс. нарушений законодательства о государственной и муниципальной службе, закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

После вмешательства прокуратуры были устранены свыше 600 нарушений законодательства об охране окружающей природной среды.

Сейчас органах прокуратуры Псковской области трудится 313 работников, из них 221 являются прокурорскими сотрудниками. 27 прокуроров возглавляют 23 прокуратуры городов и районов, 2 межрайонные прокуратуры (Невельскую и Островскую), Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру и Псковскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области.

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