Объездную дорогу под виадуком отремонтируют в Пскове до конца августа

13:31, 09 января 2020, ПАИ

До 28 августа в Пскове будет отремонтирована объездная дорога под виадуком. Соответствующий аукцион на проведение ремонтных работ уже объявлен, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой сайт единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная цена контракта по ремонту объездной дороги под виадуком составляет около 19 млн рублей. На эти деньги отремонтируют участок протяженностью 750 метров. Подрядчик проведет фрезерование существующего покрытия на глубину до 5 сантиметров, отрегулирует высоту крышек люков, заменит бортовой камень, заасфальтирует дорогу, заменит асфальтовое покрытие тротуара и автобусной остановки, нанесет дорожную разметку. Восстановление зеленой зоны предусматривает устройство зеленых зон и обрезку кустарника.

Кроме того, на сайте госзакупок администрация Пскова разместила извещение по ремонту улицы Боровой. На эти цели будут направлены более 19 млн рублей. В нормативное состояние будут приведены около 1,9 километра дороги, в том числе 136 метров примыкания с улицей Карбышева. Проезжая часть подлежит фрезеровке, укладке выравнивающего слоя и верхнего слоя асфальтового покрытия. Также будут укреплены обочины, отремонтированы тротуары, автобусная остановка, нанесена разметка. Работы должны быть выполнены до 20 июля.

Оба объекта будут отремонтированы на средства федерального и областного бюджетов в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В обоих контрактах гарантия на верхний слой покрытия составляет 4 года, на термопластик - 1 год, на бортовой камень - 2 года.

Всего в 2020 году в Пскове планируется отремонтировать 18 улиц, 1 площадь, 2 моста и путепровод, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, пешеходную дорожку, 2 проезда и 5 дворовых территорий.