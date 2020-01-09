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Общество

Каждый второй россиянин планирует сменить работу

Опрос работоспособного населения разных регионов России показал, что за последние 10 лет стало труднее найти работу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе HeadHunter по Северо-Западу, в опросе приняли участие 3 630 человек, включая жителей Псковской области. Среди представителей юридической и банковской сфер высока доля тех, кто отметил сложности при трудоустройстве за последние 10 лет.

При этом каждый второй заявил о намерении в ближайшие годы сменить работу. В основном это респонденты из автобизнеса и научно-образовательной сферы. К подобным переменам не готовы 29% опрошенных.

Четверть сотрудников опасаются, что за ближайшие 10 лет их текущая профессия исчезнет, но 68% уверены, что таких угроз нет.

Каждый третий респондент за последние 10 лет сменил работу, освоив новую профессию. Каждый четвертый начал работать в смежной профобласти. Еще 15% опрошенных даже не думали менять род деятельности. 28% думали об этом, но не решились. В меньшей степени готовы поменять профессию юристы, бухгалтеры и финансисты.

79% опрошенных считают, что появление новых технологий упростило выполнение рабочих обязанностей. А 11% опрошенных уверены, что современные технологии только усложнили процессы.

В балансе «работа-личная жизнь» для 32% респондентов за последние 10 лет ничего не поменялось.

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