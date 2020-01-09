Отключать мобильную связь в тюрьмах предложили российские депутаты
Отключать мобильную связь в тюрьмах в случае ее использования в преступной деятельности предложили депутаты в России. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект внесли в Государственную думу 9 января.
Отмечается, что отключать связь планируется в случаях совершения мошеннических действий или координировании действий членов преступных группировок, оказания давления на свидетелей и обращения безналичных денежных средств, используемых для совершения преступлений.
Законопроект обяжет операторов связи отключать ее на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа уголовно-исправительной системы.
В настоящее время содержащимся в исправительных учреждениях и СИЗО запрещено иметь при себе средства связи. Однако, в 2018 году в местах лишения свободы было изъято свыше 56 тысяч средств связи.