0
15:21
Ремонт двух мостов начался в Псковской области
14:12
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
12:46
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
12:35
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
11:52
Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове
11:45
Осталось меньше двух суток до окончания первого тура голосования за претендентов на «Народное признание»
10:46
Новая боевая техника поступит в псковскую дивизию ВДВ
Еще новости
Общество

Более 70 человек погибли на пожарах в Псковской области в 2019 году

76 человек погибли в результате пожаров в Псковской области в 2019 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного ГУ МЧС России, среди погибших 39 человек пенсионного возраста, 23 – лица без определенного рода деятельности, трое детей. Получили травмы 66 человек.

В ведомстве зарегистрировали 5 тыс. 687 пожаров, которые нанесли материальный ущерб на сумму 81 млн 385 тыс. рублей (пожары уничтожили 17 строений, 4 тыс. 786,9 тыс. квадратных метров площадей и 50 единиц автотранспорта).

Так, в 4 тыс. 917 случаях причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, в 280 — нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования, в 262 — нарушение правил устройства и эксплуатации печи, в 133 — поджоги, в 63 — на транспорте, в 32 случаях причиной возгораний явились другие причины.

Пожарные в минувшем году спасли 883 человека, материальных ценностей на сумму 238 млн 687 тыс. рублей, 1 тыс. 494 строения и 45 транспортных средств.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Ремонт двух мостов начался в Псковской области
09 января 2020
Ремонт двух мостов начался в Псковской области
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
09 января 2020
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
09 января 2020
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
09 января 2020
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове
09 января 2020
Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове
Осталось меньше двух суток до окончания первого тура голосования за претендентов на «Народное признание»
09 января 2020
Осталось меньше двух суток до окончания первого тура голосования за претендентов на «Народное признание»
Новая боевая техника поступит в псковскую дивизию ВДВ
09 января 2020
Новая боевая техника поступит в псковскую дивизию ВДВ
Расходы на реализацию нацпроекта «Культура» удвоятся в Псковской области в 2020 году
09 января 2020
Расходы на реализацию нацпроекта «Культура» удвоятся в Псковской области в 2020 году

Идет загрузка...