Более 70 человек погибли на пожарах в Псковской области в 2019 году

15:00, 09 января 2020, ПАИ

76 человек погибли в результате пожаров в Псковской области в 2019 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного ГУ МЧС России, среди погибших 39 человек пенсионного возраста, 23 – лица без определенного рода деятельности, трое детей. Получили травмы 66 человек.

В ведомстве зарегистрировали 5 тыс. 687 пожаров, которые нанесли материальный ущерб на сумму 81 млн 385 тыс. рублей (пожары уничтожили 17 строений, 4 тыс. 786,9 тыс. квадратных метров площадей и 50 единиц автотранспорта).

Так, в 4 тыс. 917 случаях причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, в 280 — нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования, в 262 — нарушение правил устройства и эксплуатации печи, в 133 — поджоги, в 63 — на транспорте, в 32 случаях причиной возгораний явились другие причины.

Пожарные в минувшем году спасли 883 человека, материальных ценностей на сумму 238 млн 687 тыс. рублей, 1 тыс. 494 строения и 45 транспортных средств.