Почти 140 организаций проверит Роструд в Псковской области в 2020 году

14:39, 09 января 2020, ПАИ

137 организаций проверит Государственная инспекция труда в Псковской области в этом году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Проверке подвергнутся четыре государственных и муниципальных учреждения образования, шесть государственных учреждений социального обслуживания, четыре сельскохозяйственных кооператива, потребительские и акционерные общества, включая с ограниченной ответственностью.

Кроме этого, состоится 31 выездная проверка совместно с другими контролирующими органами. План проверок на 2020-й год опубликован на сайте Роструда здесь>>>