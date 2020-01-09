Штрафовать на 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете предложили в России

16:38, 09 января 2020, ПАИ

В Госдуму РФ внесен законопроект об административных штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторы инициативы предлагают ввести штрафы за размещение или распространение в интернете запрещенной информации о наркотиках. В частности, для граждан за такое нарушение штраф составит от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 1 до 1,5 млн рублей.

При этом альтернативным наказанием может стать приостановка деятельности юрлица в административном порядке до 90 суток. Если правонарушение совершено иностранцем или лицом без гражданства, ему грозит штраф от 4 до 30 тысяч рублей с возможным административным выдворением за пределы России.

По мнению авторов инициативы, вводимые изменения позволят повысить эффективность противодействия пропаганде и рекламе наркотиков в интернете.