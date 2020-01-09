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Общество

Более 50% попавших в ДТП водителей оформили европротокол в 2019 году

Доля водителей, оформивших дорожно-транспортные происшествия в России по европротоколу, составила 52,6%, сообщается на сайте Госавтоинспекции России.

За 11 месяцев 2019 года было зарегистрировано 752,3 тыс. обращений потерпевших, которые оформили ДТП по европротоколу. За аналогичный период 2018 года этот показатель равнялся 623,4 тыс. человек.

«По сведениям автостраховщиков, количество водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков при оформлении ДТП по европротоколу, по итогам января-ноября 2019 года выросло на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», - отметили в ведомстве.

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