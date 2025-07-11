Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как и где пройти диспансеризацию, рассказали псковичам

Как и где пройти диспансеризацию, напомнили псковичам.

Фото: ПАИ

«Лето – самое время пройти диспансеризацию. Очередей нет, пройти всех медиков и узнать состояние своего организма – легко, быстро, а главное – полезно», – отметили в пресс-службе администрации Пскова.

На обследование могут записываться не только жители Пскова, но и пациенты из муниципалитетов.

Осмотр можно пройти в отделении профилактики Псковской городской поликлиники (улица Кузбасской Дивизии, 22б). Записаться можно телефону контакт-центра поликлиники 29-90-28.

О том, что входит в диспансеризацию и как она помогает, читайте в специальном материале ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июля 2025

Олег Майоров: Программа «Герои земли Псковской» актуальна для обновления управленческих кадров
11 июля 2025

Ливень с крупным градом накрыл город Себеж
11 июля 2025

Укладку нижнего слоя асфальта на улице Леона Поземского в Пскове завершили дорожники
11 июля 2025

Масштабный фестиваль «Островский рубеж» пройдёт в деревне Холматка 20 июля
11 июля 2025

Новый глава Дновского округа Владимир Цветков: Вместе мы сможем многое
11 июля 2025

Михаил Ведерников: Отряд «Дружина» успешно выполнил более двух тысяч поставленных задач
11 июля 2025

Проактивный формат оказания поддержки ветеранам СВО обсудили на площадке Совета законодателей
11 июля 2025

В Пушкиногорском районе обсудили вопросы догазификации

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...