Как и где пройти диспансеризацию, рассказали псковичам
Как и где пройти диспансеризацию, напомнили псковичам.
«Лето – самое время пройти диспансеризацию. Очередей нет, пройти всех медиков и узнать состояние своего организма – легко, быстро, а главное – полезно», – отметили в пресс-службе администрации Пскова.
На обследование могут записываться не только жители Пскова, но и пациенты из муниципалитетов.
Осмотр можно пройти в отделении профилактики Псковской городской поликлиники (улица Кузбасской Дивизии, 22б). Записаться можно телефону контакт-центра поликлиники 29-90-28.
О том, что входит в диспансеризацию и как она помогает, читайте в специальном материале ПАИ.
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