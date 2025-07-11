Как и где пройти диспансеризацию, рассказали псковичам

16:47, 11 июля 2025, ПАИ

Как и где пройти диспансеризацию, напомнили псковичам.

«Лето – самое время пройти диспансеризацию. Очередей нет, пройти всех медиков и узнать состояние своего организма – легко, быстро, а главное – полезно», – отметили в пресс-службе администрации Пскова.

На обследование могут записываться не только жители Пскова, но и пациенты из муниципалитетов.

Осмотр можно пройти в отделении профилактики Псковской городской поликлиники (улица Кузбасской Дивизии, 22б). Записаться можно телефону контакт-центра поликлиники 29-90-28.

О том, что входит в диспансеризацию и как она помогает, читайте в специальном материале ПАИ.