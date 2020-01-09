В российских городах продолжает расти стоимость аренды квартир

17:01, 09 января 2020, ПАИ

Цены за аренду квартир в российских городах за прошедший год выросли на 5-7%. В 2020 году ставки аренды на все типы квартир продолжат расти, сообщает РБК.

Был проведен анализ изменения стоимость аренды жилья в 70 городах страны с населением свыше 300 тысяч человек.

В минувшем 2019 году больше всего поднялись цены на аренду двухкомнатных квартир – на 7%. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет 17,6 тысяч рублей в месяц. Однокомнатные квартиры поднялись в цене на 6,7% за год, и их стоимость составляет в среднем 12,6 тысяч рублей в месяц. Меньше всего поднялись цены на аренду трехкомнатной квартиры – на 4,8%. В среднем за аренду трехкомнатной квартиры отдают 23,6 тысяч рублей в месяц.

В 2020 году, уверены эксперты отрасли, стоимость аренды квартир продолжит расти.