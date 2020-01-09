0
20:12
В Острове сотрудники ГИБДД напомнили родителям и детям о безопасности на дорогах
17:27
Около 17 тысяч человек посетили экскурсии в Изборске в новогодние каникулы
16:50
Латвия не намерена претендовать на Пыталово
15:21
Ремонт двух мостов начался в Псковской области
14:12
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
12:46
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
12:35
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
Еще новости
Общество

Пропавший российский оленевод 16 дней прожил в тундре без еды

На Чукотке поисковики обнаружили оленевода, который пропал в тундре в декабре прошлого года и 16 дней провел без еды, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя единой дежурной диспетчерской службы городского округа Эгвекинот. 

Оленевод пропал 21 декабря по пути в село Рыркайпий, куда выехал на снегоходе. 16 дней мужчина ничего не ел и прятался от мороза в рыбацкой хижине, где отапливал помещение подручными материалами. На улице в эти дни держались морозы в минус 30 градусов. 

Мужчину обнаружил местный житель в одной из заброшенных избушек в двухстах километрах от села Рыркайпий. По словам спасателей, найденный мужчина сильно похудел, но его жизни ничто не угрожает. Его везут домой к жене и детям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

В Острове сотрудники ГИБДД напомнили родителям и детям о безопасности на дорогах
09 января 2020
В Острове сотрудники ГИБДД напомнили родителям и детям о безопасности на дорогах
Около 17 тысяч человек посетили экскурсии в Изборске в новогодние каникулы
09 января 2020
Около 17 тысяч человек посетили экскурсии в Изборске в новогодние каникулы
Латвия не намерена претендовать на Пыталово
09 января 2020
Латвия не намерена претендовать на Пыталово
Ремонт двух мостов начался в Псковской области
09 января 2020
Ремонт двух мостов начался в Псковской области
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
09 января 2020
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
09 января 2020
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
09 января 2020
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове
09 января 2020
Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове

Идет загрузка...