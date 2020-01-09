Пропавший российский оленевод 16 дней прожил в тундре без еды

16:11, 09 января 2020, ПАИ

На Чукотке поисковики обнаружили оленевода, который пропал в тундре в декабре прошлого года и 16 дней провел без еды, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя единой дежурной диспетчерской службы городского округа Эгвекинот.

Оленевод пропал 21 декабря по пути в село Рыркайпий, куда выехал на снегоходе. 16 дней мужчина ничего не ел и прятался от мороза в рыбацкой хижине, где отапливал помещение подручными материалами. На улице в эти дни держались морозы в минус 30 градусов.

Мужчину обнаружил местный житель в одной из заброшенных избушек в двухстах километрах от села Рыркайпий. По словам спасателей, найденный мужчина сильно похудел, но его жизни ничто не угрожает. Его везут домой к жене и детям.