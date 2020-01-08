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Спорт

Турнир по самбо в честь подвига Александра Матросова пройдёт в Великих Луках

С 10 по 13 января в Великих Луках пройдет всероссийский турнир по самбо среди мужчин и женщин и по боевому самбо среди мужчин «Подвиг героя Советского Союза Александра Матросова», пишет портал «Псковский спорт».

Соревнования будут проходить в спортивном комплексе «Стрелец» на улице Ботвина, 4а. Торжественное открытие турнира состоится 11 января в 11:00. Через полчаса начнутся соревнования по самбо среди мужчин и женщин, а 12 января в 11:00 стартуют состязания по боевому самбо среди мужчин. 

Организаторами соревнований являются комитет по спорту Псковской области, комитет по физической культуре и спорту администрации Великих Лук, АНО «Клуб спортивных единоборств «Отечество - Псковская область», детско-юношеская спортивная школа «Мастер» и Псковское областное региональное отделение «Всероссийской федерации самбо».

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