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Общество

Около 240 тысяч раз воспользовались сервисом по проверке долгов жители Псковской области в 2019 году

Жители Псковской области провели себя на наличие задолженностей в Банке данных исполнительных производств областного УФССП России 238 тысяч 831 раз, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Согласно статистике, в среднем жители проверяли себя на долги 19 тыс. 902 раза в месяц. При этом в 2018 году аналогичный показатель составлял 19 тыс. 168 раз.

Больше всего воспользовались сервисом в декабре — 26 тыс. 946 раз. Меньше всего он был востребован в июне, когда в Банк данных исполнительных производств зашли 6 тыс. 365 раз.

 

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