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Общество

Около 17 тысяч человек посетили экскурсии в Изборске в новогодние каникулы

Фото из группы «Музей-заповедник «Изборск» в социальной сети «ВКонтакте».

В новогодние каникулы около 17 тысяч человек приняли участие в экскурсиях по музею-заповеднику Изборск в Печорском районе. Об этом сообщается в группе «Музей-заповедник «Изборск» в социальной сети «ВКонтакте».

В частности, туристы побывали на экскурсиях и программах в Изборске, музее истории города Печоры и музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района.  

Фото из группы «Музей-заповедник «Изборск» в социальной сети «ВКонтакте».

Для гостей были проведены 55 экскурсий, 14 интерактивных программ, 17 мастер-классов и 1 методическое занятие по военно-патриотическому воспитанию.

Изборский музей-заповедник входит в состав объединённого Псково-Изборского музея-заповедника, который был зарегистрирован в июле 2019 года. Возглавил новую структуру председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев. 

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