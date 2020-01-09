Около 17 тысяч человек посетили экскурсии в Изборске в новогодние каникулы

17:27, 09 января 2020, ПАИ

В новогодние каникулы около 17 тысяч человек приняли участие в экскурсиях по музею-заповеднику Изборск в Печорском районе. Об этом сообщается в группе «Музей-заповедник «Изборск» в социальной сети «ВКонтакте».

В частности, туристы побывали на экскурсиях и программах в Изборске, музее истории города Печоры и музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района.

Для гостей были проведены 55 экскурсий, 14 интерактивных программ, 17 мастер-классов и 1 методическое занятие по военно-патриотическому воспитанию.

Изборский музей-заповедник входит в состав объединённого Псково-Изборского музея-заповедника, который был зарегистрирован в июле 2019 года. Возглавил новую структуру председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.