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Общество

Более 300 детей-сирот в Псковской области в 2019 году обрели новые семьи

В прошлом году более 300 юных псковичей из числа детей-сирот нашли новые семьи. Речь идет о таких формах семейного устройства как опека, попечительство, усыновление. Таким образом, общее количество детей-сирот, состоящих на учете в органах опеки региона, сократилось на 5,5%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В целом, региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сократился за год почти на 15%. В настоящее время в нем содержатся сведения о 196 детях, нуждающихся в семейном устройстве. Для сравнения, года назад были сведения о 225 детях.

На протяжении последних лет администрацией региона проводится серьезная комплексная работа органов опеки с гражданами, желающими помочь ребенку-сироте. Органы социальной защиты выплачивают своевременно и в полном объеме все меры материальной поддержки. Кроме того, информационную поддержку оказывают средства массовой информации, которые освещают работу волонтеров и помогают в устройстве детей.

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