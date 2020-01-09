Псковская Росгвардия отбирает желающих в профильные вузы
Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, отбор проходит в следующие вузы:
- Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;
- Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;
- Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;
- Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.
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