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Общество

Псковская Росгвардия отбирает желающих в профильные вузы

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования войск национальной гвардии Российской Федерации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, отбор проходит в следующие вузы:

- Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

- Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

- Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации;

- Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дополнительная информация по телефону: 8-911-366-21-41, 8-906-223-65-00

 

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