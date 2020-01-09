0
20:12
В Острове сотрудники ГИБДД напомнили родителям и детям о безопасности на дорогах
17:27
Около 17 тысяч человек посетили экскурсии в Изборске в новогодние каникулы
16:50
Латвия не намерена претендовать на Пыталово
15:21
Ремонт двух мостов начался в Псковской области
14:12
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
12:46
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
12:35
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
Еще новости
Общество

Полиция приглашает псковичей на службу

В УМВД России по городу Пскову на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Заработная плата сотрудника - от 24 тыс. рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Обращаться по адресу: Псков, ул. Новгородская, д. 7, кабинет 32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

В Острове сотрудники ГИБДД напомнили родителям и детям о безопасности на дорогах
09 января 2020
В Острове сотрудники ГИБДД напомнили родителям и детям о безопасности на дорогах
Около 17 тысяч человек посетили экскурсии в Изборске в новогодние каникулы
09 января 2020
Около 17 тысяч человек посетили экскурсии в Изборске в новогодние каникулы
Латвия не намерена претендовать на Пыталово
09 января 2020
Латвия не намерена претендовать на Пыталово
Ремонт двух мостов начался в Псковской области
09 января 2020
Ремонт двух мостов начался в Псковской области
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
09 января 2020
Второй Рождественский фестиваль искусств пройдет в Пскове 12 января
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
09 января 2020
Карантин введен из-за заболевания оспой овец и коз в Порховском районе
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
09 января 2020
Средневековые ювелирные украшения нашли археологи в Пскове
Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове
09 января 2020
Почти 100 млн рублей направят на ремонт Рижского проспекта в Пскове

Идет загрузка...