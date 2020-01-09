Школьник заплатил в автобусе за маму с ребенком и стал обладателем миллиона рублей

22:00, 09 января 2020, ПАИ

Похожая на рождественское чудо история произошла в маленьком сибирском городке Камне-на-Оби. 13-летний школьник Ваня Сидоров случайно помог в автобусе незнакомой девушке с маленьким ребенком на руках, и стал миллионером, пишет «КП-Новосибирск».

Фото: instagram.com

«Виновницей» чуда оказалась блогер и писатель Наталья Царегородцева (Мишина). Молодая мама воспитывает трехлетнего Мишу, ведет аккаунт в Инстаграм, где пишет о буднях, трудностях и забавностях, с которыми сталкивается каждый день. На ее страничку подписаны более 600 тысяч человек.

В новогодние праздники девушка из Петербурга, где сейчас живет, приехала к родителям в родной алтайский городок Камень-на-Оби. Малыш попросился покататься в автобусе. Наташа с ребенком зашли в автобус, нашли свободное место и стали усаживаться. Это заняло какое-то время, водитель проявил обеспокоенность, что они не произвели оплату. После того, как малыш был усажен, девушка подошла к водителю, чтобы купить билет. Однако водитель сказал, что за них уже заплатил другой пассажир. Им оказался школьник Ваня Сидоров. Подростка воспитывает одна мама, которая работает продавцом в магазине. На небольшую зарплату они живут вдвоем. Наташу тронул поступок парня, она разыскала его маму, чтобы поблагодарить за воспитание сына.

Встреча состоялась, Наташа узнала, что Ваня любит рисовать, но занятия в художественной школе мама пока не может потянуть из-за ремонта. Так появилась идея - помочь семье с помощью подписчиков Наташи. Блогер сказала, что опубликует пост с номером карты мамы Татьяны и предложит подписчикам сделать новогоднее чудо, собрать маме с сыном деньги, чтобы Ваня скорее пошел рисовать.

Пост был опубликован. За сутки на карту было перечислено почти полтора миллиона рублей. Теперь Сидоровым хватит не только на ремонт. Татьяна думает купить сыну для взрослой жизни квартиру.

Сам Ваня удивлен произошедшему. «Мама, что я такого сделал? Я всего лишь проезд девушки с ребенком оплатил…», - прокомментировал школьник.