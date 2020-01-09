Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов питания

23:00, 09 января 2020, ПАИ

О том, как минимизировать употребление трансжиров, рассказали в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, для этого необходимо ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, пишет Росбалт.

Вместе с тем уточнется, что при умеренном потреблении опасаться трансжиров не стоит — они встречаются и «в природе», например в мяcе и молочных продуктах, только в том количестве, которое не несет опасности для организма.

Наиболее опасны трансжиры, которые созданы искусственно — при дезодорации и гидрогенизации растительных масел. Это крупнейший источник трансжиров в нашем рационе. Надо иметь в виду, что продукты, содержащие менее 0,5 г трансжиров на порцию, маркируются как содержащие 0 г трансжиров.

Трансжиры могут содержаться в заменителях сливочного масла (таких как кулинарный жир), гидрогенизированных растительных маслах, фритюре, маргаринах, некоторых сортах попкорна для микроволновок, фаст-фуде (жареные блюда быстрого приготовления, такие как жареная курица, рыба, гамбургеры, картофель фри и т. д.), хлебобулочных изделиях (таких как кексы, пирожные, пончики), заменителях молока и сливок для кофе, картофельных и кукурузных чипсах, замороженных готовых блюдах (таких как пицца, пироги, мясные рулеты), глазури и т. д.

Полностью избежать трансжиров практически невозможно, однако есть способ существенно сократить их потребление. Для этого необходимо изучать этикетки продуктов, отказываясь от тех, в составе которых есть «частично гидрогенизированные масла».

В частности, потребление трансжиров грозит значительному повышению уровня липопротеинов низкой плотности («плохой» холестерин) без увеличения количества липопротеинов высокой плотности («хороший» холестерин), в то время как большинство других жиров имеют тенденцию увеличивать как уровни ЛПНП, так и ЛПВП. Трансжиры способны повредить внутреннюю оболочку кровеносных сосудов.

Специалисты ведомства отмечают, что однозначных данных, позволяющих сказать, что трансжиры повышают риск развития диабета у человека, нет, однако исследования на животных показывают, что большое количество трансжиров приводит к развитию резистентности к инсулину и развитию диабета 2 типа. Известно, что трансжиры увеличивают маркеры воспаления при замене других питательных веществ в рационе, особенно у людей с лишним весом, а этот воспалительный процесс может является основной причиной развития различных хронических заболеваний (болезни сердца, метаболический синдром, диабет и артрит).

Добавим, что в РФ применение трансжиров при производстве пищевой продукции ограничено, а при производстве пищевой продукции для детского питания использование трансжиров запрещено полностью.