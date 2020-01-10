Новые льготы для электромобилей хотят ввести в России

09:20, 10 января 2020, ПАИ

Правительство России рассматривает возможность введения льгот для электромобилей. В частности, их владельцам могут разрешить выезжать на выделенные полосы и бесплатно парковаться и передвигаться по платным трассам. Также предлагается освободить их от транспортного налога, пишет газета «Известия».

Эксперты считают, что все эти нововведения помогут развитию электротранспорта в России. Сейчас его количество составляет 4,6 тысяч штук или 0,1% от общего числа машин, хотя продолжает расти.

Введение новых льгот обсуждается на уровне Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, Минтранса и других ведомств. Минфин уже выступил против введения новых налоговых льгот, а в Минтрансе заявили, что не поддерживают допуск электрокаров к движению по выделенным полосам.