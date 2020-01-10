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Общество

Пскович устроил танцевальный флешмоб, чтобы сделать предложение девушке

В одном из торговых центров Пскова мужчина организовал танцевальный флешмоб, чтобы сделать предложение руки и сердца своей девушке. Информация об этом появилась в группе торгового центра в социальной сети «ВКонтакте».

Во время номера коллектива школы танцев под новогодней ёлкой к исполнителям присоединился один из зрителей. После завершения танца он подошел к своей девушке и поздравил ее с днем рождения.

«Мы с тобой уже столько времени вместе, ровно год назад мы с тобой познакомились и начали с тобой общаться. Весь этот год мы провели вместе, было очень много ярких и солнечных моментов. Я хочу, чтобы ты была со мной всегда, чтобы мы никогда не расставались, чтобы у нас была семья. Я хочу, чтобы ты стала моей женой», - обратился мужчина к своей возлюбленной.

Под аплодисменты собравшихся в торговом центре покупателей девушка согласилась. Молодоженов поздравил танцевальный коллектив и случайные прохожие, которые стали свидетелями события.

«Смелый, и очень красивый поступок, не каждый мужчина сейчас, в наше время, на такое готов», - отметили в комментариях к видео в группе торгового центра «ВКонтакте».

«А я там был, со второго этажа смотрел. И ещё куча народа наблюдали. Круто! Поздравляю», - поделился впечатлениями еще один очевидец.

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