Трое псковичей получили ожоги при воспламенении масла на кухне

09:39, 10 января 2020, ПАИ

Трое жителей Пскова получили ожоги в результате воспламенения подсолнечного масла в квартире 9 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Инцидент произошел около 14:16 в доме №68 на улице Инженерной, когда жильцы готовили еду на кухне. При воспламенении масла огонь повредил пол.

44-летний мужчина получил термические ожоги 1 и 2 степеней руки и обеих ног, его госпитализировали в Псковскую городскую больницу. У 44-летней женщины диагностированы термические ожоги 1 и 2 степеней левой голени и стоп, а 72-летняя пенсионерка получила ожоги 1 и 2 степеней правой голени.