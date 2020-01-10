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Общество

Более 60 охотников проверили псковские росгвардейцы

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Псковской области

65 владельцев охотничьего оружия проверили псковские росгвардейцы совместно с областным комитетом по природным ресурсам и экологии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, в ходе проверки были выявлены четыре нарушения правил охоты.

Кроме этого, росгвардейцы разъяснили охотникам федеральное законодательство в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, а также напомнили об ответственности за нарушение закона.

Проверка владельцев охотничьего оружия велась в ряде муниципалитетов региона в рамках оперативно-профилактической операции «Охота» в первой декаде января.

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