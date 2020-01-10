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Общество

Кулинарные способности заключённых оценили в псковской колонии

Фото пресс-службы УФСИН по Псковской области

Экзамен по профессии «Повар» состоялся в образовательном учреждении №38 на базе исправительной колонии №4 в деревне Серёдка Псковского района. Его сдавали 10 осуждённых, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Часть испытания включала в себя выполнение кулинарного задания. Каждый обучающийся приготовил и представил для комиссии рыбные и мясные блюда с гарнирами, несколько видов салатов и мясную нарезку.

После проведения экзамена трое выпускников получили повышенные разряды. Руководство исправительной колонии и образовательного учреждения отметило их грамотами, поздравив с освоением новой профессии.

«Приобретение рабочей специальности - это еще один плюс к успешной адаптации осужденного к жизни на свободе», - добавила старший инспектор отдела трудовой адаптации осужденных Жанна Матвеева.

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