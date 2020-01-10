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Общество

В Псковской области региональную доплату к пенсии можно оформить в МФЦ

С 9 января региональную социальную доплату к пенсии в Псковской области можно оформить во всех отделах МФЦ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Неработающий пенсионер имеет право получить региональную социальную доплату к пенсии в случае, если общая сумма назначенных денежных выплат не достигает прожиточного минимума в субъекте России по месту его жительства или по месту пребывания.

Величина прожиточного минимума для пенсионера в Псковской области на 2020 год составляет 9 тысяч 529 рублей в месяц. Доплату к пенсии могут получить граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Псковской области, которые не работают и подлежат обязательному пенсионному страхованию.

По предварительным данным, получателями региональной социальной доплаты могут стать свыше 29 000 человек. Специально для этих целей в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено порядка 700 млн рублей, большая часть из которых – из средств федерального бюджета.

Всю подробную информацию по данному вопросу можно получить по телефонам «горячей линии» в Комитете по социальной защите Псковской области: 8(8112) 29-91-11, а также в ГБУ по «МФЦ»: 8-800-100-60-11.

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