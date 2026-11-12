В Великих Луках определили лучших стрелков среди сотрудников полиции

12:52, 12 ноября 2026, ПАИ

В Великих Луках прошли соревнования по стрельбе из боевого оружия среди сотрудников городского отдела МВД. Турнир приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел России, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД.

За звание лучших в стрелковом тире боролись около 40 полицейских, объединившихся в восемь команд. Участники продемонстрировали навыки владения пистолетом Макарова, точность стрельбы, выдержку и хладнокровие.

В командном зачёте победили сотрудники отдельного взвода дорожно-патрульной службы и отдела Госавтоинспекции. Второе место заняла команда уголовного розыска. Третьими стали представители подразделений охраны общественного порядка и отдельной роты патрульно-постовой службы.

Соревнования прошли в атмосфере спортивного азарта и товарищеской поддержки. Победителей поощрили.