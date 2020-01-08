Утверждены сроки и место проведения XVII Псковской парусной регаты

12:28, 10 января 2020, ПАИ

XVII Псковская парусная регата включена в календарь мероприятий Всероссийской федерации парусного спорта, а также Международной Ассоциации яхт класса «Микро». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской парусной регаты, соревнования пройдут с 11 по 15 июня.

За победу будут сражаться как российские, так и зарубежные спортсмены. Окончательный список участников станет известен в начале февраля.

Местом проведения соревнований традиционно станет Псковское озеро у пансионата «Кривск» в Печорском районе.

Впервые Псковская парусная регата состоялась в 2004 году. Более 10 лет соревнования проходят под флагом международных организаций EuroSAF и World Sailing.

В прошлом году парусная регата состоялась с 11 по 17 июня и была приурочена к 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени.