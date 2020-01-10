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Общество

Четырёх пациентов доставил в Псковскую облбольницу вертолёт санавиации в новогодние праздники

Вертолет санитарной авиации за период новогодних праздников доставил в Псковскую областную клиническую больницу четырёх пациентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе авиакомпании «Скол», осуществляющей доставку пациентов в рамках госконтракта.

В частности, 3 января санитарный вертолет «Ансат» из Великолукской межрайонной больницы эвакуировал 49-летнего мужчину с острым коронарным синдромом. В полёте пациента сопровождала бригада анестезиологии - реанимации Псковской областной клинической больницы в составе врача анестезиолога-реаниматолога Маргариты Шишовой и реанимационной медсестры Елены Богдановой.  «Пациент находился на борту вертолета 1 час 10 минут, при том, что дорога на автомобиле составила бы три часа», - отметил командир воздушного судна «Ансат» авиакомпании «СКОЛ» Евгений Авдеев.

Мужчину госпитализировали в областную больницу, сейчас его состояние стабильное.

В Псковской области деятельность санавиации восстановили  в 2017 году после перерыва в 25 лет. За прошлый год вертолеты санитарной авиации в общей сложности совершили 134 вылета, во время которых были эвакуированы 137 человек, из них 11 - дети.

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