Псковский легкоатлет завоевал серебряную медаль на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге

13:51, 10 января 2020, ПАИ

Пскович Константин Шабанов стал серебряным призером 29-х «Рождественских стартов – Мемориал Э. С. Яламова», прошедших в Екатеринбурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Константин Шабанов был одним из фаворитов первенства: у него 15 побед в личных и командных стартах Чемпионата России. На дистанции 60 метров с барьерами пскович проиграл многоборцу Артему Макаренко, показав результат 7,66 секунды.

В настоящее время псковский спортсмен готовится к Чемпионату России по легкой атлетике в помещении, который состоится в феврале.