Денис Матвеев: Мы хотим выстроить программы обучения не для проформы

15:25, 10 января 2020, ПАИ

«Мы хотим выстроить программы обучения не для проформы и каких-то цифр, а чтобы люди после переобучения смогли устроиться на работу», - сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев на пресс-конференции 10 января, комментируя планы по внедрению новых направление обучения в ПсковГУ за счёт гранта Минобрнауки. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Дениса Матвеева, в конце января должен появится пул компетенций. «У нас с вузом уже всё оговорено, теперь мы ждём отмашки от федерального центра, - уточнил он. - Мне нужно обучить порядка 20 ребят - будущих сотрудников обработки аналитических данных. Например, в Опочке ставят вышку для связи за 5 млн рублей, а через 2 года там никто не живет, а вышка стоит и никому не нужна, то есть необходимы опытные люди, которые могут правильно все спрогнозировать».