Как изменятся пособия и выплаты на детей с 1 августа, рассказали россиянам

15:47, 27 июля 2025, ПАИ

C 1 августа некоторые семьи с детьми смогут получить единое пособие в повышенном размере, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Субсидию назначают раз в год. Если за это время финансовое положение семьи ухудшилось, то при перерасчёте выплата будет увеличена, приводит её слова «Парламентская газета».

Изменения затронут только тех, кому нужно продлить выплату единого ежемесячного пособия. При этом семье нужно подтвердить, что доходы упали или остались на прежнем уровне и ей по-прежнему требуется пособие, объяснила депутат.

В 2025 году порядок назначения и выплаты единого пособия изменился. При определении среднедушевого дохода в состав семьи включают детей, которые обучаются и проживают в интернатах и других образовательных организациях. Кроме того, при расчёте среднедушевого дохода не учитываются предоставленные из бюджета средства на ремонт жилого дома, собственник которого член семьи военнослужащего, полицейского, росгвардейца, таможенника, сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, потерявший кормильца.

Также в перерасчёт не включаются компенсации, выплаченные за обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения на дому.

Кроме того, для новорождённого ребёнка единое пособие назначают без проведения комплексной оценки нуждаемости, а размер выплаты будет таким же, как и на старших детей. Длительность выплат определяют сроком, на который назначено пособие на старших детей.

Семья также может подать единое заявление сразу на всех детей для оформления пособия на следующий период через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Пособие для беременной женщины, а также пособие на ребёнка в возрасте до 17 лет назначают не ранее месяца после приобретения ею российского гражданства.

Соцфонд может переназначить выплату пособия родителю, в пользу которого суд вынес решение о проживании ребёнка, и перестать выплачивать пособие другому родителю.

За пособием вправе обратиться родитель, которого суд признал недееспособным либо ограниченно дееспособным, если его не лишили родительских прав.