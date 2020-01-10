0
15:41
Уникальное оборудование поступит в детскую музыкальную школу №1 Пскова
15:25
Денис Матвеев: Мы хотим выстроить программы обучения не для проформы
15:23
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Псковской области
15:11
ПсковГУ перевыполнил план по программе повышения квалификации
13:02
Как я снимался в «Холопе»: Псковский актер массовых сцен раскрыл секреты создания кинокартины
12:14
Автобусное движение на улице Юности в Пскове запустят с 13 января
11:41
Более 60 охотников проверили псковские росгвардейцы
Еще новости
Общество

3 тысячи псковичей повысят в этом году свою квалификацию по направлению «Цифровая экономика»

В этом году в рамках бесплатных курсов повышения квалификации в Псковском государственном университете 3 тысячи человек смогут пройти обучение по направлению «Цифровая экономика». При этом тысячу слушателей планируется обучить «с нуля», а две тысячи пройдут переобучение. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 10 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Денис Матвеев отметил важность обучения граждан по направлению «Цифровая экономика», поблагодарил ПсковГУ за проделанную работу и реализованный грант Минобрнауки по проведению бесплатных курсов повышения квалификации.

Денис Матвеев отметил, что в прошлом году обучение азам цифровой экономики велось в пяти пилотных регионах и показало хорошие результаты, теперь повысить квалификацию по этому направлению можно и в Псковской области. Он пояснил, что для этого необходимо подать заявку в ПсковГУ. Обучение ведётся в рамках нацпроекта «Образование», финансируется оно за счёт федеральной субсидии.

Руководитель управления цифрового развития подчеркнул, что человек, прошедший обучение и получивший соответствующий сертификат, получает более широкую возможность выбора места работы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Денис Матвеев: Мы хотим выстроить программы обучения не для проформы
10 января 2020
Денис Матвеев: Мы хотим выстроить программы обучения не для проформы
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Псковской области
10 января 2020
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Псковской области
ПсковГУ перевыполнил план по программе повышения квалификации
10 января 2020
ПсковГУ перевыполнил план по программе повышения квалификации
Автобусное движение на улице Юности в Пскове запустят с 13 января
10 января 2020
Автобусное движение на улице Юности в Пскове запустят с 13 января
Более 60 охотников проверили псковские росгвардейцы
10 января 2020
Более 60 охотников проверили псковские росгвардейцы
С 10 на 11 января Псковская область окажется во власти циклона
10 января 2020
С 10 на 11 января Псковская область окажется во власти циклона
Земельные участки, здания и предприятие в Псковской области попали в федеральный план приватизации
10 января 2020
Земельные участки, здания и предприятие в Псковской области попали в федеральный план приватизации
В Острове сотрудники ГИБДД напомнили родителям и детям о безопасности на дорогах
09 января 2020
В Острове сотрудники ГИБДД напомнили родителям и детям о безопасности на дорогах

Идет загрузка...