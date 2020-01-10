3 тысячи псковичей повысят в этом году свою квалификацию по направлению «Цифровая экономика»

14:40, 10 января 2020, ПАИ

В этом году в рамках бесплатных курсов повышения квалификации в Псковском государственном университете 3 тысячи человек смогут пройти обучение по направлению «Цифровая экономика». При этом тысячу слушателей планируется обучить «с нуля», а две тысячи пройдут переобучение. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 10 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Денис Матвеев отметил важность обучения граждан по направлению «Цифровая экономика», поблагодарил ПсковГУ за проделанную работу и реализованный грант Минобрнауки по проведению бесплатных курсов повышения квалификации.

Денис Матвеев отметил, что в прошлом году обучение азам цифровой экономики велось в пяти пилотных регионах и показало хорошие результаты, теперь повысить квалификацию по этому направлению можно и в Псковской области. Он пояснил, что для этого необходимо подать заявку в ПсковГУ. Обучение ведётся в рамках нацпроекта «Образование», финансируется оно за счёт федеральной субсидии.

Руководитель управления цифрового развития подчеркнул, что человек, прошедший обучение и получивший соответствующий сертификат, получает более широкую возможность выбора места работы.