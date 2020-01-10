Большая часть прошедших курсы повышения квалификации в ПсковГУ были старше 30 лет

17:56, 10 января 2020, ПАИ

Большинство прошедших курсы повышения квалификации в Псковском государственном университете были старше 30 и 40 лет. Об этом рассказала директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова на пресс-конференции 10 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас учились люди, которые имели запросы о повышении квалификации, после обучения они получили повышение», - подчеркнула Инна Андреянова. Она добавила, что статистика трудоустройства после проведения курсов повышения квалификации в рамках выигранного вузом гранта Минобрнауки еще не подводилась.

Инна Андриянова отметила, что главное в повышении квалификации является доступ к новым компетенциям, к новым направлении в образовании.

Директор института непрерывного образования ПсковГУ также отметила, что, когда нет средств на организацию кусов повышения квалификации на помощь приходит федеральный центр: вуз получил грант в рамках национального проекта «Образование».