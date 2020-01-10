Курс оказания первой медицинской помощи стал популярным среди курсов повышения квалификации в ПсковГУ
Среди курсов повышения квалификации, которые проводил Псковский государственный университет, самым популярным направлением стало оказание медпомощи. Об этом рассказала директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова на пресс-конференции 10 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Второе место по популярности занял курс по энергосбережению, а третье – технология управления в секторе», - добавила Инна Андреянова
Программы по повышению квалификации разработаны с требованиями глобальной технологической повестки. Согласно прогнозу научно-технологического развития, специальности будут востребованы вплоть до 2030 года.
По окончании курса обучающиеся получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
«В нынешнее время освоение компетенций происходит быстрее и эффективнее благодаря цифровым технологиям», - отметила Инна Андреянова.