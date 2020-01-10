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Общество

Курс оказания первой медицинской помощи стал популярным среди курсов повышения квалификации в ПсковГУ

Фото Дарьи Хватковой

Среди курсов повышения квалификации, которые проводил Псковский государственный университет, самым популярным направлением стало оказание медпомощи. Об этом рассказала директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова на пресс-конференции 10 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Второе место по популярности занял курс по энергосбережению, а третье – технология управления в секторе», - добавила Инна Андреянова

Программы по повышению квалификации разработаны с требованиями глобальной технологической повестки. Согласно прогнозу научно-технологического развития, специальности будут востребованы вплоть до 2030 года.

По окончании курса обучающиеся получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

«В нынешнее время освоение компетенций происходит быстрее и эффективнее благодаря цифровым технологиям», - отметила Инна Андреянова.

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