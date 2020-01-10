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Общество

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Псковской области

11 и 12 января в Псковской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. По региону ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переход температуры воздуха через ноль градусов в течение суток. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад» со ссылкой на Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью 11 января на севере Псковской области прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по югу области – умеренные, преимущественно в виде мокрого снега, в том числе днем. Столбики термометров по области в течение суток будут показывать от 0 до -5 градусов.

12 января в регионе ожидается облачная погода, утром и днем в большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Порывы юго-западного ветра в этот день могут достигать 16 метров в секунду. Температура по области ночью составит от -1 до -6 градусов, днем от -1 до +4 градуса.

В период осадков Упрдор «Северо-Запад» призывает автомобилистов соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию до впереди идущего автомобиля, избегать резких маневров и перестроений, быть предельно внимательными за рулем. Перед тем, как отправиться в путь, следует проверить техническое состояние автомобиля. 

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