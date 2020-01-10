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Общество

Принципы системы профессионального роста педагогов утвердили в России

В России в рамках нацпроекта «Образование» утверждены основные принципы национальной системы профессионального роста педагогов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ

Согласно документу, в стране будет формироваться объективные механизмы оценки компетенций педагогов, их стимулирование к профессиональному росту. Также будет сформирована единая система научно-методического сопровождения и модернизация системы подготовки педагогических работников с использованием инноваций. Кроме того, предусматривается интеграция системы профессионального роста педагогов с национальной системой учительского роста.

Профильным ведомствам и региональным властям рекомендовано разработать «дорожные карты» по кадровому обеспечению систем общего образования в субъектах РФ.

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