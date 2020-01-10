Определены финалисты премии «Народное признание – 2019»

21:05, 10 января 2020, ПАИ

Определены финалисты Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019». Борьбу за награды продолжат по три претендента в каждой из номинаций, которые набрали большинство голосов по итогам первого тура голосования, который завершился на сайте Псковского агентства информации в 18:00 сегодня, 10 января. В первом туре участвовали 120 кандидатов на награду в 12 номинациях.

В номинации «Открытие» в тройку лидеров вошли:

Торговый центр «Технодром» 21,2% (276 голосов)

Скейт-парк «Волна» 15,12% (197 голосов)

Первое вегетарианское кафе в городе Пскове «Живица» 12,82% (167 голосов).

Выбыли из числа претендентов на премию первый картинг-клуб сети PitStop Пскове (12,29% или 160 голосов), школа безопасности «Стоп Угроза» (11,44% или 149 голосов), центр юридической помощи «Земляки» (11,05% или 144 голоса), спортивный центр AthleticLOFT (9,29% или 121 голос) и косметическая компания «Коко» (6,83% или 89 голосов).

В номинации «Наша марка» большинство голосов набрали:

«Великолукский Агропромышленный холдинг» - (Великолукский мясокомбинат) 55,5% (2 тыс. 28 голосов)

Мороженое торговой марки «Славестино» от великолукской «Фабрики мороженого» 9,77% (357 голосов)

Компания «Столбушинский продукт» 8,51% (311 голосов)

Не вышли во второй тур торговая марка «Деревня Соловьи» компании ООО «ПсковАгроИнвест» (7,39% или 270 голосов), торговая марка «Птицефабрика Псковская» ООО «Племрепродуктор Назия» (6,05% или 221 голос), «Хлебный хутор» в Печорском районе (3,23% или 118 голосов), «Малиновый хутор» в Печорском районе (2,98% или 109 голосов), экскурсионная пасека «Пчелиный хуторок» в Великолукском районе (2% или 73 голоса), предприятие «Кедр» в Палкинском районе (1,97% или 72 голоса), крестьянско-фермерское хозяйство Светланы Мельник (1,92% или 70 голосов), группа компаний «Ломовоз» (0,68% или 25 голосов).

В номинации «Сервис» борьбу за награду продолжат:

Пансионат «Кривск» в Печорском районе 26,93% (474 голоса)

Кафе-бар «Уют» в Печорах 20,85% (367 голосов)

«СПА БЕЗ ДНА» 19,26% (339 голосов)

Не смогли войти в тройку финалистов медицинский центр «Альбус» в Опочке (16,36% или 288 голосов), клиника «Добрый стоматолог» в Себеже (11,65% или 205 голосов), косметологический центр «Счастливые дни» (4,94% или 87 голосов).

В номинации «Лидер» во втором туре голосования будут представлены:

Председатель СПК «Выбор» Новоржевского района Михаил Степанов 27,47% (487 голосов)

Директор Центра лечебной педагогики в Пскове, член Общественной палаты Андрей Царёв 25,61% (454 голосов)

Глава Лавровской волости Печорского района Кирилл Кононов 15,51% (275 голосов).

В этой номинации из борьбы выбыли глава Бежаницкого района Сергей Михеев (14,1% или 250 голосов), руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец (9,31% или 165 голосов) и депутат Собрания Новоуситовской волости Палкинского района Оксана Громова (8,01% или 142 голосов).

В номинации «Рекорд» тройка лидеров оказалась следующей:

Директор Центра внешкольной работы Куньинского района, руководитель Центра тестирования ВФСК «ГТО» Сергей Арсеньев 19,85% (417 голосов)

Учитель физкультуры из Струг Красных Ольга Епифанова 19,13% (402 голоса)

10-летний чемпион СЗФО по картингу Данила Волков 16,75% (352 голоса).

Из списка кандидатов на награду выбыли футболист ФК «Псков-747» Александр Коренблюм (13,85% или 291 голос), боксёр из Великих Лук Сергей Егоров (6,14% или 129 голосов), инструктор по скандинавской ходьбе Ирина Костюченко (6,14% или 129 голосов), футболист из Печор Антон Пфенинг (5,85% или 123 голоса), тренер-преподаватель из Пустошки Николай Юринов (4,81% или 101 голос), гребец Александр Матвеев (3,9% или 82 голосов), тяжелоатлет из Бежаницкого района Лев Никифоров (3,57% или 75 голосов).

Из четырёх претендентов на награду в номинации «Поступок» во второй тур голосования вышли:

Школьник из Пскова Иван Степанов за спасение тонувшего ребёнка 40% (548 голоса)

Семиклассник Арсений Валентионок из Себежа за спасение тонувшей одноклассницы 37,66% (516 голосов)

Житель Порхова Андрей Куклин за спасение тонувшей девочки 13,72% (188 голосов).

Выбыл из борьбы учащийся Псковского агротехнического колледжа Олег Федоров, который был номинирован за помощь в поимке нетрезвого водителя (8,61% или 118 голосов).

В номинации «Защита» наибольшую поддержку читателей ПАИ получили:

Полицейские Андрей Шанин, Иван Малышев и Андрей Сазонов за спасение из огня трёх человек 54,98% (717 голосов)

Инспекторы ДПС Александр Никонов и Артём Баранов за спасение попавшей в ДТП девочки 18,02% (235 голоса)

Психолог психологической лаборатории исправительной колонии в поселке Середка Псковского района Степан Бабиков за спасение попавшей в ДТП девушки 13,11% (171 голос).

Для попадания во второй тур не хватило голосов участковому уполномоченному полиции из Дедовичей Роману Сергееву (8,82% или 115 голосов) и сотрудникам исправительной колонии в поселке Середка Псковского района Станиславу Пономареву и Владимиру Чернооку (5,06% или 66 голосов).

В номинации «Талант» в финал вышли:

Детский хоровой коллектив «Ступени» из Опочки 22,2% (581 голос)

Учащийся Детской школы искусств города Великие Луки, композитор Елисей Альт 13,76% (360 голосов)

Певица из Печор Марина Травкина 13,37% (350 голосов).

Не хватило голосов для продолжения борьбы образцовый театральный коллектив «Ливень» из Новосокольников (10,85% или 284 голоса), основатели музея «Льняная губерния» (6,69% или 175 голосов), мастерица Елена Ботвина (5,62% или 147 голосов), хореографический коллектив «Энергия» из Красногородска (4,24% или 111 голосов), мастер по металлу, электрослесарь Службы подстанций ПО «Западные ЭС» Псковского филиала компании «Россети Северо-Запад» Роман Кириллов (3,94% или 103 голоса), народный коллектив «Ансамбль «Радуга» из Великолукского района (3,36% или 88 голосов), музыкальный коллектив «V.V. and BanD» из Великих Лук (3,1% или 81 голос), руководитель творческого объединения «Душа» Бежаницкого района Вера Максимова (1,99% или 52 голоса), автор канала «Деревенский блокнот» на YouTube Андрей Тамашов (1,83% или 48 голосов), писатель из Невеля Геннадий Синицкий (1,76% или 46 голосов), фотограф Константин Тищенко (1,49% или 39 голосов), Илья и Наталья Якимовы – авторы YuoTube-канала «Мой дом, моя деревня» (1,38% или 36 голосов), участники псковского музыкального коллектива «Темная Башня» Дмитрий Милин и Александр Сергейчик (1,15% или 30 голосов), антрепризный театр «Лира» из Красногородска (1,11% или 29 голосов), блогер Владислав Фокин (1,07% или 28 голосов), поэт из Печор Анатолий Градов (1,11% или 29 голосов).

В номинации «Призвание» в тройку претендентов на награду вошли:

Создатель первого в Псковской области приюта для аистов «Дома белого аиста» Марина Сиденко 15,25% (569 голосов)

Социальный работник Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ТЫ» Игорь Дудоров 14,83% (553 голоса)

Фитнес-тренер Наталья Ефимова 13,46% (502 голоса).

Не смогли выйти во второй тур голосования руководитель военно-патриотического клуба «Юный спасатель» Центра военно-патриотического воспитания «Патриот» Елена Ильина (12,04% или 449 голосов), хранитель музейного комплекса «Мельница в Бугрово» Сергей Ешин (8,34% или 311 голосов), тренер по самбо из Себежа Багаудин Абдурахманов (7,75% или 289 голосов), учитель русского языка и литературы в гимназии Невеля Ольга Петрова (5,23% или 195 голосов), детский хирург Лариса Портянко из Великих Лук (4,05% или 151 голос), тренер по паркуру Илья Ефимов (2,49% или 93 голоса), врач межрайонного инфекционного отделения филиала «Пустошкинский» Новосокольнической межрайонной инфекционной больницы Ольга Степанова (2,2% или 82 голоса), создательница «Хлебного хутора» в Печорском районе Ольга Волконская (1,96% или 73 голоса), диктор и режиссёр филиала ВГТРК «ГТРК «Псков» Клара Дыкленко (2,06% или 77 голосов), историк-архивист, краевед Николай Меньшов (1,9% или 71 голос), вокальная студия «Карамелька» (1,77% или 66 голосов), врач Печорской районной больницы Раиса Курятина (1,64% или 61 голос), фермер из Печорского района Оксана Кузьмина (1,64% или 61 голос), заведующая круглосуточным паллиативным постом Детской областной больницы Наталья Егорова (1,53% или 57 голосов), фотограф из Великих Лук Лев Соломатин (1,02% или 38 голосов), главный редактор и журналист сайта sport60.ru Олег Лаптев (0,86% или 32 голоса).

В номинации «Инициатива» борьбу продолжат:

Приют для собак «Помощь животным Веретье» 31,26% (568 голосов)

Сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков» 14,8% (269 голосов)

Детский творческий лагерь «Камчатка» 9,91% (180 голосов).

Из числа соискателей премии в этой номинации выбыли группа 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в соцсети «ВКонтакте» (8,37% или 152 голоса), проект «Дорога добра» по обеспечению питанием нуждающихся жителей Псковской области (6,66% или 121 голос), основатели досугового центра «Family unit» в Печорах Татьяна и Иван Кривенцевы (5,17% или 94 голоса), волонтёры из псковского «Клуба добряков» (4,57% или 83 голоса), автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Ольгинская гимназия» (3,85% или 70 голосов), руководитель студии «Рисующий город ART» Екатерина Валерьевна Сергеева (3,03% или 55 голосов), руководитель мобильно-поискового, историко-просветительского центра «Губернский автодесант», главный редактор газеты «Курьер» Олег Константинов (2,75% или 50 голоса), корпоративный турнир по мини-футболу «Вызов» (2,53% или 46 голосов), команда проекта «Модная революция» (2,42% или 44 голоса), общественные советники главы города Великие Луки Николая Козловского (2,09% или 38 голосов), авторы проекта «Скатерть-самобранка» Марина Карпова и Лилия Волкова из Дновского района (1,54% или 28 голосов), проект «Wedding World» («Свадебный мир») (1,05% или 19 голосов).

По итогам первого тура голосования главными «Событиями» оказались:

Межрайонный детский конкурс-фестиваль малых театральных форм «Пашуля» в Новосокольниках 18,34% (265 голосов)

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове 17,79% (257 голосов)

Восстановление кровли Гремячей башни после урагана 17,51% (253 голоса).

Не набрали необходимого для выхода в финал количества голосов фотовыставка в Псковском областном онкологическом диспансере «Красота сильнее…» (14,26% или 206 голосов), первый международный гастрономический фестиваль «Сыр и пряник в Бебешкино» (14,12% или 204 голоса), ралли «Псков Ганзейский» (6,44% или 93 голоса), фестиваль «Псковское наследие» (4,5% или 65 голосов), силовой Чемпионат мира по воркауту-2019 (3,81% или 55 голосов), акция ГТРК «Псков» «Цифровое телевидение в каждый дом!» (3,25% или 47 голосов).

В номинации «Команда2018» в список лидеров вошли:

Проект «Лига дворового футбола Псковской области» 29,42% (353 голоса)

Проект по сохранению 300-летнего памятника деревянного зодчества «Стрелецкий домик» в Печорах 26,25% (315 голосов)

Проект «Интерактивная карта доступности Псковской области» 9,33% (112 голосов).

Не попали в следующий этап международный фестиваль колокольного звона во славу равноапостольной княгини Ольги (8,67% или 104 голоса), волонтёры, подключающие оборудование для приема цифрового сигнала ТВ волонтеры (6,58% или 79 голосов), арт-эксперимент «Театр-24» Дома культуры Ленинского Комсомола в Великих Луках (7,67% или 92 голоса), социальный проект «Скобариада народных игр» (6,33% или 76 голосов), «Театр Nostos» и социальный проект «В театре» (5,75% или 69 голосов).

Второй тур голосования начнётся 14 января и продлится до 26 января. Параллельно будет работать жюри из 12 экспертов. Голос каждого из них принесёт финалисту дополнительные 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Церемония награждения обладателей премии по итогам 2019 года намечена на 30 января. Пройдёт она в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Учредителями премии «Народное признание» выступают СМИ, входящие в Медиахолдинг Псковской области: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».